Hudson de Souza avança nos 1.500m O fundista brasileiro Hudson de Souza ficou em sétimo em sua bateria nas eliminatórias dos 1.500 metros com o tempo de 3:40.78 e se classificou à próxima fase da modalidade. Na mesma série, o espanhol Reyes Estévez ficou em primeiro (3:39.71), seguido do queniano Bernard Lagat (3:39.80) e do neozelandês Nick Willis (3:39.80).