Hudson de Souza ganha prova em Nova York O brasileiro Hudson de Souza brilhou na disputa do Millrose Games de Nova York, torneio indoor de atletismo que é disputado no Madison Square Garden. Já na madrugada deste sábado, ele conquistou a medalha de ouro na prova da milha, ao fazer o tempo de 4m02s93, superando com folga o britânico James Thie (4m04s28). Medalha de ouro nos 1.500 e nos 5 mil metros nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, no ano passado, Hudson se prepara agora para a disputa da Olimpíada de Atenas. E mostrou, em Nova York, que está no mesmo nível das estrelas do atletismo internacional. Mas o grande destaque da 97ª edição do Millrose Games foi mesmo a norte-americana Marion Jones, que voltou às competições depois de ficar 16 meses parada por causa do nascimento de seu filho com o também velocista Tim Montgomery. Ela disputou a prova dos 60 metros e levou a medalha de ouro. Ganhadora de cinco medalhas nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, Marion Jones mostrou estar em boa forma, ao cravar o tempo de 7s21 na prova em Nova York, superando as também norte-americanas Angela Daigle (7s24) e Inger Miller (7s27).