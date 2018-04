Hudson é eliminado nos 1.500 metros O brasileiro Hudson de Souza não conseguiu passar para a final da prova dos 1.500 metros nos Jogos de Atenas. Neste domingo, no estádio Olímpico, ele obteve o 9º lugar em sua bateria, com o tempo de 3m38s83, sendo que apenas os 5 primeiros se classificaram. A melhor marca foi do marroquino Adil Kaouch, com 3m35s69.