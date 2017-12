Hudson e Maurren vencem na Suíça Os atletas brasileiros tiveram uma boa participação no Meeting de Lucerna, disputado quarta-feira, na Suíça. Hudson dos Santos superou o favoritismo dos quenianos e ganhou a medalha de ouro nos 3.000 metros, com o tempo de 7min48s50. A outra medalha de ouro foi de Maurren Maggi, vencedora no salto em distância, com a marca de 6,39 metros. Luciana dos Santos ficou com a medalha de prata nos 800 metros (2min00s03) e André da Silva com o bronze nos 100 metros rasos (10s23). Anderson dos Santos foi o sexto colocado nos 400 metros rasos, com o tempo de 47s15.