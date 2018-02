Hudson está mais perto de Atenas O bicampeão pan-americano Hudson de Souza ficou mais perto de garantir participação na Olimpíada de Atenas com a equipe de atletismo. Nesta quarta-feira, foi quarto colocado nos 1.500 metros no Grand Prix de Zagreb, Croácia (3min37s71), conseguindo o índice olímpico B (3min38), o mais fraco, para os Jogos. Mas pelo critério de classificação fixado pela Confederação Brasileira de Atletismo, Hudson precisa ter duas vezes o índice B ou fazer o A (3min36s20), mais forte, para ir à Olimpíada. O meio-fundista tem até o dia 11, prazo final de inscrição do atletismo, para, pelo menos, repetir o índice B. O argelino Tarek Boukensa foi o primeiro na prova da Croácia (3min35s77), seguido do compatriota Kamal Boulahfane (3min36s76) e do alemão Wolfram Muller (3min37s27). No dia 23, Hudson foi quinto no Meeting de Rethymno, na Grécia (3min38s32), ficando perto do índice B. Antes de viajar para a Europa, o brasileiro venceu os 1.500 metros do Troféu Brasil, em São Paulo (3min45s39), voltando de contusão. Disse que ia à Europa para assegurar presença em Atenas.