Hudson está na semifinal dos 1.500 metros O fundista brasileiro Hudson de Souza garantiu vaga na prova semifinal dos 1.500 metros do 9º Campeonato Mundial de Atletismo, neste sábado, em Paris, ao completar a prova em 3min42s51. Ele ficou em segundo lugar em sua eliminatória (9.° tempo entre os 24 classificados), sendo superado pelo marroquino Hicham El Guerrouj (3min42s24). O melhor tempo das três eliminatórias, que classificaram 24 atletas para a semifinal, foi do português Rui Silva com 3min41s35. Bernard Lagat, que tem a segunda melhor marca de todos os tempos na distância (3min26s34), não disputou as eliminatórias. Segundo a Federação do Quênia o corredor ficou doente. O favorito na prova, o tricampeão mundial Hicham El Guerrouj, do Marrocos, correu na mesma série de Hudson e fez o 8.° tempo (3min42s24), suficiente para se classificar. Hudson, campeão pan-americano dos 1.500 e dos 5 mil metros, volta à pista na segunda-feira.