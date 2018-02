Hudson vence mas não faz índice nos 1500m Hudson Santos de Souza venceu a prova dos 1.500 metros no Troféu Brasil de Atletismo, ao fazer 3m45s39 na final disputada nesta sexta-feira, em São Paulo. Apesar disso, ele não conseguiu o índice olímpico, que tentará fazer na Europa - o tempo máximo exigido para ir a Atenas é 3m36s20. Sanderlei Parrella, medalha de prata no Mundial de Sevilha, nem largou na final dos 400 metros, também disputada nesta sexta-feira. Com dor no músculo atrás do joelho da perna esquerda, ele abandonou a competição. Assim, Anderson Oliveira dos Santos venceu a prova, com 46s17. Neste sábado, o destaque do Troféu Brasil é a disputa da fase de classificação do salto triplo, com a presença de Jadel Gregório, o principal nome do atletismo brasileiro na atualidade. Ele garante que vai atrás do recorde do torneio, que é de 17,29 metros, obtido por Anísio Souza e Silva em 1993. "O recorde do Troféu Brasil não é uma marca fácil de ser quebrada, mas é viável. Jadel está em condições de saltar bem longe", afirmou o seu técnico, Nélio Moura, que torce para não fazer muito frio e nem chover em São Paulo neste sábado. Também haverá a final do revezamento 4x100 metros neste sábado, com destaque para a equipe Unoeste Brasil Telecom, que reúne três dos quatro atletas brasileiros que ganharam a prata na Olimpíada de Sydney, em 2000: Claudinei Quirino, Edson Luciano Ribeiro e Vicente Lenílson de Lima. Veja os resultados do dia no Troféu Brasil: 400 metros - Anderson Oliveira dos Santos (46s17) e Geisa Coutinho (52s10) Lançamento do dardo - Alessandra Nobre Resende (50,46 metros) 1.500 metros - Hudson Santos de Souza (3m45s39) e Juliana Santos de Azevedo (4m19s60) Salto em distância - Keila da Silva Costa (6,56 metros) 3.000 metros com obstáculos - Fernando Alex Fernandes (8m56s07) e Michelle Barreto Costa (10m03s56) Revezamento 4 x 100 metros feminino - equipe BM&F Atletismo (Kátia de Jesus Santos, Lucimar Aparecida de Moura, Rosemar Coelho Neto e Thatiana Regina Ignácio, com 43s83 - novo recorde brasileiro) Salto com vara - Henrique Martins (5,10 metros) Lançamento do martelo - Marcos dos Santos (61,93 metros)