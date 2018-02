Hugo deve ficar no clube por mais um ano O meia Hugo recebeu sondagens do Grêmio, mas deve ficar no São Paulo. A diretoria do time do Morumbi pretende contar com o jogador, que tem mais um ano de contrato. Ontem, os dirigentes acertaram o empréstimo do lateral André ao São Caetano, como compensação pela permanência do volante Zé Luís. Nos próximos dias, o zagueiro Danilo Silva, que pertence ao Guarani, pode ter o vínculo renovado.