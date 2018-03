Hugo Hoyama é eliminado do Mundialito Principal esperança do Brasil no 14º Mundialito de Tênis de Mesa, disputado em São Paulo, Hugo Hoyama decepcionou e acabou eliminado da competição nesta sexta-feira. Ele foi derrotado tanto nas duplas quanto no individual e está fora do torneio que termina domingo. Nas duplas, ao lado do brasileiro Thiago Monteiro, Hugo Hoyama perdeu para os austríacos Karl Jindrak e Werner Schlager por 3 a 1. No individual, o carrasco de Hoyama foi novamente Karl Jindrak, que venceu por 4 a 2. ?Hoje não foi o meu dia. Meu jogo de ataque foi bom, mas errei bolas que normalmente não erro e com isso fui perdendo a confiança. Tentei manter a calma, mas não tive sucesso. Estou melhorando, pegando o ritmo de jogo desse nível internacional, e espero voltar às vitórias. Fico triste também pelo Brasil, porque a torcida esperava mais?, lamentou Hoyama.