Hugo Hoyama embarca para jogar Mundial Com vaga olímpica nas disputas individual e em duplas do tênis de mesa, Hugo Hoyama embarca neste sábado para Doha, no Catar, onde disputará o Mundial por Equipes, que começa na segunda-feira. Além de Hoyama, Thiago Monteiro, Hugo Hanashiro e Reinaldo Yamamoto representarão o Brasil na competição. ?Vamos fazer de 15 a 20 jogos e isso será imprescindível para pegar ritmo para a Olimpíada, para sentir o nível em que estamos em relação aos adversários. As competições internacionais são fundamentais?, disse Hoyama.