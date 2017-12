Hugo Hoyama está fora do Mundialito O mesa-tenista número um do Brasil, Hugo Hoyama, está fora do 13º Mundialito de Tênis de Mesa, que termina amanhã (01) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na categoria individual, Hoyama perdeu para o alemão Timo Boll por 3 a 0 (21-09, 21-17 e 21-15). Nas duplas, Hoyama não teve sorte melhor: junto com Thiago Monteiro, foi derrotado por Chuan Chi-Yuan (Taipei) e Liu Song (Argentina), por 2 sets a 0, parciais de 21-16 e 21-08, nas oitavas de final. Assim, o Brasil não tem mais chances de chegar ao pódio neste torneio. Hoyama disse que a derrota nas duplas foi devido à falta de concentração. "Eu e o Thiago não estávamos concentrados, parece que entramos dormindo em quadra e isto nos prejudicou", avalia o mesa-tenista. Na categoria individual o atleta afirmou que cometeu erros. "Ele (Timo Boll) soube aproveitar todas as chances. Eu praticamente dei a vitória a ele. Minha principal virtude é a primeira bola de ataque, este fundamento não entrou, e por isso não consegui vencer", explicou Hugo Hoyama, que embarca nesta segunda-feira (02), para Fort Laudardale, nos Estados Unidos, para disputar a próxima etapa do Circuito Mundial (US Open). "Se eu conseguir chegar às quartas-de-final, será muito bom, pois estou ganhando ritmo de jogo", avalia. O 13º Mundialito de Tênis de Mesa termina amanhã a partir das 9h30, com as disputas das finais nas categorias duplas, individual masculina e feminina, com transmissão ao vivo pela ESPN/Brasil.