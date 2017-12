Hugo Hoyama garante vaga em Atenas Com uma vitória sobre o argentino Liu Song, o mesa-tenista brasileiro Hugo Hoyama se classificou à final da seletiva disputada no Chile e carimbou o passaporte para os Jogos Olímpicos de Atenas. Ele venceu a partida por 4 a 2, com parciais de 11-5, 4-11, 14-12, 7-11, 11-9 e 11-9. O próximo adversário de Hoyama é o compatriota Thiago Monteiro, também assegurado na Olimpíada.