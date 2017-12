Hugo Hoyama garante vaga no Mundial O mesa-tenista Hugo Hoyama precisou de apenas três jogos para garantir presença no Mundial de Equipes do Catar, em março. Ele faturou uma das quatro vagas na primeira fase da seletiva nesta terça-feira, em Piracicaba. ?Foi ótimo vencer logo de cara. Assim, não preciso enfrentar os 40 graus que estão fazendo no ginásio e mostro que posso fazer muito mais pelo tênis de mesa?, desabafou. Para conquistar a vaga, Hoyama venceu Reinaldo Yamamoto (4 a 1), Pedro Ramos (4 a 1) e Thiago Monteiro (4 a 3). Diogo Kosaka, Bruno Anjos, Hugo Hanashiro, Cazuo Matsumoto, André Cavalcante, Luis Carvalho e Rivalino Cardoso brigam por lugar na delegação nacional.