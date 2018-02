Hugo Hoyama garante vaga para o seu sexto Pan-Americano O mesatenista Hugo Hoyama garantiu nesta quinta-feira vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. A classificação foi conquistada numa seletiva disputada em Capivari, no interior de São Paulo. Com isso, Hoyama disputará seu sexto Pan. "É uma alegria muito grande. A minha motivação é enorme para trazer mais uma medalha de ouro e me tornar o maior medalhista do Pan. O meu amigo Gustavo Borges não estará no Rio para tentar mais uma medalha e espero gravar definitivamente meu nome na historia do esporte brasileiro", diz Hugo Hoyama, que tem oito medalhas de ouro, dois bronzes e uma prata na competição. O Brasil já tem três atletas classificados para os Jogos do Rio: Hugo Hoyama, Thiago Monteiro e Ligia Silva. Restam três vagas, duas no feminino e uma no masculino, que serão definidas na próxima segunda-feira, pelo de critério de indicação técnica. No feminino, quatro atletas lutam por duas vagas: Mariany Nonaka, Karin Sako, Carina Murashige e Claudia Ikeizumi. A disputa no masculino é entre Gustavo Tsuboi e Cazuo Matsumoto.