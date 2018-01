Hugo Hoyama volta aos Jogos Abertos O mesa-tenista Hugo Hoyama, defendendo Suzano, volta neste domingo a participar dos Jogos Abertos do Interior, disputados em Franca, depois de dois anos de ausência. ?A expectativa é a melhor possível. É um torneio muito gostoso, porque você defende a sua cidade e sempre tem chance de vencer.? Hoyama estreou nos Jogos Abertos em 1984 e não disputa a competição desde 1999, quando foi jogar no Rio de Janeiro. O atleta participará em três categorias: equipes, individual e duplas. Suzano está no grupo de Bauru e São Vicente. Hoyama não disputava um torneio desde o final de agosto, quando participou da terceira etapa do Campeonato do Ranking Paulista.