Hugo Parisi faz índice do Mundial nos saltos ornamentais SÃO PAULO - Assim como já tinha acontecido com César Castro na semana passada, Hugo Parisi também garantiu índice para representar o Brasil na disputa dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, que acontecerá em julho, na Espanha. Ele fez a marca exigida para a prova da plataforma (395 pontos) durante as eliminatórias da etapa do Grand Prix em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.