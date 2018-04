Hugo Pessanha vence etapa da Copa do Mundo de Judô

Antes disso, Hugo Pessanha havia vencido três lutas. Ele começou o domingo derrotando o inglês Michael Horley por ippon. Em seguida, passou pelo italiano Walter Facente, também por ippon. Na semifinal, o judoca brasileiro superou o francês Ludivic Gobert por yuko.

Com o triunfo de Hugo Pessanha, o Brasil encerrou a sua participação na etapa inglesa da Copa do Mundo de Judô, com seis medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata, com Raquel Silva e Leandro Cunha, e três de bronze, obtidas por Taciana Lima, Daniela Polzin e Rafaela Silva.

Neste domingo, três judocas brasileiros ficaram perto, mas fracassaram na busca por uma medalha de bronze. Flávio Canto (-81kg), Eduardo Santos (-90kg) e João Gabriel Schlittler (+100kg) foram derrotados na luta decisiva e terminaram na quinta colocação.