Hulk mantém Porto na briga e Jonas marca em goleada

Pelo Valencia, Jonas abriu o placar na vitória por 7 a 0 sobre o Racing Genk, da Bélgica. Soldado foi o grande destaque, com três gols anotados. O time espanhol, no entanto, ainda vai decidir a vaga com o Chelsea na Inglaterra e precisa de um empate para se classificar. No outro jogo do grupo, o Chelsea perdeu por 2 a 1 para o Bayern Leverkusen, na Alemanha. Na Ucrânia, o Porto manteve viva suas chances de classificação ao bater o Shakhtar Donetsk por 2 a 0. Hulk abriu o placar para os portugueses a dez minutos do fim e Rat marcou contra para selar a vitória salvadora. No dia 6 de dezembro, os portugueses recebem o Zenit, da Rússia, e avançam em caso de vitória. A grande surpresa do grupo, porém, é o Apoel Nicosia, do Chipre, que empatou sem gols com os russos fora de casa e se consagraram como o primeiro time da história do país a se classificar às oitavas de final da principal competição europeia de clubes.