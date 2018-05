Húngara Katinka Hosszu treina e reforça Corinthians no Troféu Maria Lenk

SÃO PAULO - Melhor atleta da Copa do Mundo de Natação da temporada passada, a húngara Katinka Hosszu foi a estrela do treino de sábado do Corinthians. A nadadora mais completa da atualidade é um dos dois reforços estrangeiros do clube para a disputa do Troféu Maria Lenk, o Campeonato Brasileiro de Inverno, que começa nesta segunda-feira, no Ibirapuera, em São Paulo.

"Eu estou muito honrada de estar aqui. Nunca eu estive aqui no Brasil e eu estou muito ansiosa em competir", comentou a húngara, que somou quase três vezes mais pontos do que a segunda colocada na última temporada da Copa do Mundo, no segundo semestre do ano passado. Batendo seis vezes recordes mundiais de piscina curta, ela ganhou um total de 365 mil dólares, a maior premiação já dada a um nadador.

Hosszu veio ao Brasil acompanhada da dinamarquesa Jeanette Ottesen, campeã mundial dos 50 metros borboleta no Mundial de Barcelona/2013, quando a húngara ganhou o ouro nos 200 m e nos 400 m medley. A dupla desembarcou no Brasil na última sexta-feira e realizou os seus primeiros treinos nas piscinas do Parque São Jorge neste sábado.

"Para mim é muito importante porque eu estou aqui pela segunda vez e é como se eu estivesse em casa. E competir também é um ótimo treino para os campeonatos que eu participarei em agosto", contou a dinamarquesa.