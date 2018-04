Húngara leva ouro no K1 500 metros A húngara Natasa Janics ganhou a medalha de ouro na prova do K1 500 metros feminino dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ela completou a prova em 1min47s741, seguida pela italiana Josefa Idem (1min49s729), que ficou com a prata. O bronze foi da canadense Caroline Brunet (1min50s601).