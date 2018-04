Húngara leva ouro no tiro ao prato Com 97 pratos acertados em 100, a húngara Diana Igaly conquistou nesta quinta-feira a medalha de ouro na categoria skeet. A prata foi para a chinesa Ning Wei, que acertou 93 pratos e o bronze para Zemfira Meftakhetdinova, do Azerbaijão, com 92.