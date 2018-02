Húngaro bate recorde de Thiago

Preparado para a pressão de ter de enfrentar - e vencer - grandes atletas em Pequim para conquistar uma medalha olímpica, Thiago Pereira minimizou a perda do recorde mundial dos 200 metros medley em piscina curta (25 metros). Ontem, o brasileiro viu seu tempo de 1min53s14, conquistado em novembro, na etapa de Berlim da Copa do Mundo, ser superado pelo húngaro Laszlo Cseh. O nadador, um dos principais rivais de Thiago na Olimpíada, marcou 1min52s99 no Campeonato Europeu, em Debrecen, Hungria. ''''Recorde é assim mesmo. Existe para ser quebrado, não é? Eu bati o tempo do Ryan (Lochte, outro rival olímpico) e agora o Laszlo bateu o meu. Serve de incentivo'''', disse Thiago, que, tranqüilo, venceu a mesma prova, mas em piscina olímpica, no Open de Natação (1min59s19), em São Paulo, com recorde da competição. ''''Ele foi bem na prova, principalmente por ter nadado abaixo de 2 minutos'''', opinou o técnico Fernando Vanzella, que achou positiva, de certa forma, a superação do recorde mundial de Thiago. ''''Os tempos são próximos. É coisa de batida de mão. O Laszlo sabe que foi ameaçado e foi atrás da marca. Agora, tenho certeza de que o Thiago vai querer ir para cima.'''' O Open é, para Thiago, mais um treino, preparação para a Olimpíada. Vencer as provas não é o essencial. ''''Talvez eu não consiga bons resultados, mas tive de optar.'''' Para aperfeiçoar o medley, que reúne os quatro estilos, Thiago nadará os 100 m borboleta, hoje, e os 200 m e 400 m livre no fim de semana, provas que habitualmente não disputa. Embora já tenha superado Lochte na piscina curta e esteja muito perto de Cseh, ainda há um alvo a perseguir: Michael Phelps, recordista mundial dos 200 m medley. Para o nadador, que quatro anos atrás chegou à Olimpíada de Atenas como uma promessa e ficou orgulhoso de ter competido ao lado de Phelps nas eliminatórias, saindo de lá com a 5ª posição nos 200 m medley, muita coisa mudou.''''Estou mais maduro e aprendi. A pressão de ser mais conhecido não me atrapalha. Não quero um peso a mais na hora de cair na água.'''' Mas admite que, às vésperas da competição grega, sucumbiu à notoriedade. ''''A Sports Illustrated me indicou como vice-campeão olímpico. Confesso, aquilo mexeu comigo, não tenho vergonha de admitir. Foi uma das poucas vezes que isso aconteceu.'''' Vanzella acha que Thiago não sofre demais com a pressão. Tem a cabeça no lugar. Portanto, nada de trabalho psicológico. O treino é mesmo na água. Para o técnico, o nadador sai um pouco ''''afobado'''' no borboleta. E precisa aprimorar o nado livre para encostar em Phelps. Esse será o foco do treino até Pequim. ''''Nas primeiras parciais - borboleta, costas e peito -, consigo ficar perto (de Phelps). Faço a virada com menos de 1 segundo de diferença'''', afirma Thiago. ''''A dificuldade é mesmo no livre, em que ele é o melhor do mundo.'''' Por isso, vale tudo: testes de biomecânica e avaliações fisiológicas podem ajudar a tirar a diferença. Thiago não abre mão da tranqüilidade. O assédio após a conquista de seis ouros no Pan do Rio e o recorde mundial não tiraram seu foco. Após o Natal, os treinos serão no Brasil, mas em cidade litorânea.