Húngaro do martelo pode perder medalha O húngaro Adrian Annus, que ganhou a prova do lançamento do martelo em Atenas, terá de entregar uma nova amostra de urina ao Comitê Olímpico Internacional se não quiser perder sua medalha de ouro, segundo disse nesta sexta-feira o presidente do Comitê Olímpico da Hungria, Pal Schmitt. O teste antidoping do atleta não deu positivo e ele voltou para a casa, aparentemente contrariando as regras, depois de competir no domingo e anunciar sua despedida do esporte. Como o técnico de Annus é o mesmo de Robert Fazekas, que devolveu o ouro no disco por ter trocado a urina no antidoping, o COI exige que ele faça novo exame.