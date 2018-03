Húngaro é campeão no Pentlato Moderno O húngaro Viktor Horvath surpreendeu na final masculina da segunda etapa da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, disputada neste domingo na Escola Naval e na Sociedade Hípica Brasileira, e conquistou o título da competição. Ao final das cinco provas, ele somou somou 5.748 pontos, seguido dos lituanos Edvinas Krungolcas, líder do ranking mundial, com 5.636, e Andrejus Zadneprovskis, com 5.616. Entre as equipes, a Hungria também sagrou-se campeã, com os Estados Unidos em segundo e a Rússia em terceiro. Horvath havia sido o quarto colocado na etapa anterior da Copa do Mundo e não estava cotado para ser o vencedor no Rio de Janeiro. Mas ele mostrou regularidade nas provas de tiro, esgrima, natação, hipismo e corrida. "Todos os competidores demonstraram bom rendimento. Porém, eu tive um bom dia e conquistei o meu objetivo", disse o atleta húngaro, que ainda luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas. A realização da Copa do Mundo no Rio rende muitos elogios do secretário-geral da União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM), Joel Bouzou. "O que vi aqui me deixou muito satisfeito. A organização foi muito boa, tanto na parte técnica como nas operações fora da área de competição", afirmou. "Os cariocas fizeram um evento para não ser mais esquecido." O secretário Municipal de Esportes e Lazer, Ruy Cezar, disse que a boa organização da competição mostrou o acerto em se promover o calendário de eventos preparatórios para os Jogos Pan Americanos do Rio, em 2007. "Nem terminamos esta e já estamos nos preparando para ter o mesmo sucesso na Copa do Mundo de Ginástica Artística", disse, referindo-se ao evento que será realizado no Riocentro, de 2 a 4 de abril.