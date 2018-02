Húngaro quebra recorde mundial de Thiago Pereira

O recorde do brasileiro Thiago Pereira nos 200 m medley em piscina curta não durou sequer um mês, já que o húngaro Laszlo Cseh cravou o tempo de 1m52s99, 15 centésimos a menos que a marca estabelecida pelo brasileiro na etapa de Berlim, que ocorreu no dia 18 do mês passado. Veja também: Thiago Peireira minimiza perda: 'Recorde existe para ser quebrado' Cseh bateu o novo recorde mundial da competição na final do Europeu de Debrecen, justamente em seu país natal, a Hungria. Já o croata Sasa Impric ficou com a segunda colocação com um tempo pífio se comparado ao do húngaro, com 1m57s48, enquanto o terceiro colocado foi o russo Alexander Tikhonov, com 1m57s59.