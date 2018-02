Húngaro supera recorde de Thiago Pereira nos 200m medley O húngaro Laszlo Cseh bateu o recorde mundial dos 200 metros medley em piscina curta nesta quinta-feira, com a marca de 1min52seg99, superando a marca do brasileiro Thiago Pereira. Thiago conseguiu 1min53s14 no mês passado, na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação. "A quebra de um recorde é uma situação absolutamente normal na vida dos atletas. Antes da minha marca havia outra também. Faz parte do jogo. Meu foco nesse momento não é tentar bater o recorde, já que o foco está na piscina olímpica (longa). Se acontecer, será no Mundial de Manchester, na Inglaterra, em 2008", disse Thiago, segundo sua assessoria. Cseh baixou a marca e ganhou os 200m medley no campeonato europeu em piscina curta, disputado na Hungria. "Eu realmente queria quebrar este recorde mundial", disse Cseh. "Há dois dias, escrevi minha previsão em um pedaço de papel e o coloquei num envelope", acrescentou. No mesmo campeonato, a polonesa Otylia Jedrzejczak, campeã olímpica dos 200 metros borboleta, diminuiu seu próprio recorde mundial da prova ao cravar 2min3seg53. (Reportagem de Balazs Koranyi)