Húngaro tenta golpe para diminuir pena Flagrado no controle antidoping após conquistar a medalha de ouro durante os Jogos Olímpicos de Atenas, o arremessador de disco húngaro Robert Fazekas anunciou nesta terça-feira sua retirada das competições da categoria. Mas ela é estratégica. Há algumas semanas, o atleta entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para tentar a sua absolvição. O julgamento de Fazekas está previsto para fevereiro, e ele pretende dessa forma escapar antes da punição da federação húngara, que deve suspendê-lo por dois anos. Na Hungria nenhum tribunal esportivo impõe sanções a um ex-atleta. A idéia é não influenciar negativamente a decisão do CAS, cuja decisão pode ser o banimento do atleta em definitivo do esporte. Em fevereiro, o CAS vai julgar outro húngaro medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, o arremessador de martelo Adrian Annus, também pego por doping.