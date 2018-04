Húngaros são campeões no K4 1.000 O quarteto húngaro formado por Zoltan Kammerer, Botond Storcz, Akos Vereckei e Gabor Horvath conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no K4 1.000 dos Jogos Olímpicos de Atenas. Eles completaram a prova como tempo de 2min56s919. A medalha de prata ficou com os alemães Andreas Ihle, Mark Zabel, Bjoern Bach e Stefan Ulm (2min58s659), seguidos pelos eslovacos Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlcek e Juraj Baca (2min58s659).