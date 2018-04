Hungria ganha ouro no K2 500 feminino As húngaras Katalin Kovacs e Natasa Janics conquistaram, neste sábado, a medalha de ouro na prova do K2 500 feminino dos Jogos Olímpicos de Atenas. Elas completaram a prova com o tempo de 1min38s101. A medalha de prata foi para as alemães Birgit Fischer e Carolin Leonhardt (1min39s533), seguidas pelas polonesas Aneta Pastuszka e Beata Sokolowska (1min40s077).