Hungria goleia no pólo aquático Pelo torneio masculino de pólo aquático, a Hungria goleou a equipe do Casaquistão por 14 a 4 e segue na liderança do Grupo A, na competição olímpica desta modalidade. No Grupo B, a seleção da Alemanha derrotou a da espanha por 11 a 5, e a Itália passou com facilidade pelo Egito, marcando 13 a 4.