Hungria leva o ouro no pólo aquático Com um gol de Gergely Kiss a dois minutos do final, a Hungria venceu Séria & Montenegro por 8 a 7, de virada, e ficou com a medalha de ouro no torneio olímpico masculino de pólo aquático. Foi o oitavo título olímpico dos húngaros no pólo aquático desde 1932. Na disputa do bronze, a Rússia bateu a Grécia por 6 a 5.