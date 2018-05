Hunter-Reay é pole e Helinho sai em 9º em Long Beach na Fórmula Indy

LONG BEACH - Ryan Hunter-Reay conquistou neste sábado a pole position para a segunda etapa da Fórmula Indy de 2014. O piloto da Andretti garantiu o primeiro lugar do grid ao cravar o tempo de 1min07s821 na sua melhor volta no treino classificatório para a corrida que será realizada neste domingo, em Long Beach, nos Estados Unidos.

O tempo obtido pelo norte-americano foi alcançado no finalzinho da sessão qualificatória para o grid, com o cronômetro já zerado. Desta forma, Hunter-Reay frustrou o canadense James Hinchcliffe, também da Andretti, que largará da segunda posição com a marca de 1min07s940.

Já a terceira posição do grid foi obtida pelo francês Sébastien Bourdais, da equipe KV, que marcou 1min07s958, enquanto do quarto lugar partirá o norte-americano Josef Newgarden, da Fisher Hartmann, com 1min08s009.

O melhor brasileiro no treino de classificação foi Hélio Castroneves, da Penske, que conquistou apenas o nono tempo ao cravar 1min08s111. O seu compatriota Tony Kanaan, por sua vez, obteve o 14º lugar do grid ao cronometrar 1min08s442 com a Ganassi. Logo atrás de Kanaan largará o colombiano Juan Pablo Montoya, que faz seu retorno à Indy nesta temporada correndo pela Penske. Essa tradicional equipe, por sinal, também terá o australiano Will Power saindo da modesta 13ª colocação neste domingo.

A corrida deste domingo nos Estados Unidos terá sua largada às 17h30 (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo pelo canal BandSports.