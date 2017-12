Hypólito ganha prata no Mundial A brasileira Daniele Hypólito continua fazendo história no Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica em Ghent, na Bélgica. Neste domingo, ela conquistou a inédita medalha de prata na prova de solo, com 9.487 pontos - o ouro ficou com a romena Andreea Raducan, que somou 9.550. A outra atleta do País que participou da final, Daiane dos Santos, conseguiu a 5ª colocação (9.325). Na última sexta-feira, Hypólito já tinha conseguido o melhor resultado do Brasil em campeonatos mundiais, com o 4º lugar na competição individual geral. Agora, com essa medalha de prata, inédita para o País, a jovem atleta de 17 anos escreve definitivamente o seu nome na história da ginástica olímpica brasileira.