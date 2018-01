Hypólito vai ao Mundial da Bélgica As ginastas Daniele Hypólito, Heine Milani, Coral Borba e Jéssica Marinho (Flamengo), Daiane Santos (Grêmio Náutico União), Camila Comim (Universidade do Esporte) e Stefani Salami (Yashi Academia) foram selecionadas no Campeonato Brasileiro, que aconteceu no último fim de semana, em São Bento do Sul (SC), para disputarem o Mundial de Ginástica Olímpica, na Bélgica, a partir do dia 28. As atletas do Flamengo conquistaram o título de equipes e Hypólito ficou com o ouro no individual geral. Hypólito e Comim foram as representantes brasileiras no torneio de ginástica artística na Olimpíada de Sydney, no ano passado.