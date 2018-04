IAAF anula resultados de Jones

Os resultados obtidos pela ex-atleta americana Marion Jones a partir de 1º de setembro de 2000, incluindo a Olimpíada de Sydney e o Mundial de Edmonton, foram anulados ontem pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) por causa de doping. Em Sydney, Jones foi ouro nos 100 metros, 200 m e revezamento 4 x 400 m, e bronze no 4 x 100 m e no salto em distância. Em Edmonton, foi ouro nos 200 m e prata nos 100 m. Jones também terá de devolver a premiação em dinheiro que ganhou no período, estimada em US$ 700 mil. O Conselho da IAAF, reunido em Montecarlo, confirmou, ainda a suspensão de dois anos imposta à ex-atleta pela Confederação de Atletismo dos EUA e decidiu recomendar que as demais integrantes do revezamento em Sydney sejam desclassificadas e percam suas medalhas. Jones anunciou a aposentadoria em outubro, após se declarar culpada de mentir a investigadores federais em 2003. Admitiu, também, o uso do esteróide anabolizante THG, desenvolvido em laboratório para não ser detectado no antidoping, de setembro de 2000 a julho de 2001. A ex-atleta já devolveu as medalhas olímpicas. Agora, cabe ao COI decidir quem ficará com elas. As atletas eventualmente promovidas na classificação também se candidatam a uma parte do dinheiro que Jones ganhou. Mas é improvável que recebam alguma coisa, já que a ex-atleta alega estar quebrada. O COI ainda não resolveu o que fará com as medalhas. O caso mais delicado é o dos 100 m, que pode até ficar sem campeã. Na Austrália, a prata foi para a grega Ekaterini Thanou, depois envolvida em um caso de doping nos Jogos de Atenas, em 2004: ela e o também atleta Kostas Kenteris simularam um acidente de moto para escaparem de um controle antidoping. Acabaram suspensos por 2 anos.