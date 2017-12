Iaaf anula resultados do velocista Dwain Chambers A Iaaf (Federação Internacional de Atletismo) anulou todos os resultados do velocista inglês Dwain Chambers obtidos entre janeiro de 2002 e agosto de 2003. Chambers admitiu que vinha usando o hormônio THG 18 meses antes de ser pego no controle antidoping, em 1º de agosto de 2003. Fuga Os atletas gregos Kostantinos Kenteris e Ekaterina Thanou admitiram nesta segunda-feira, na Corte Arbitral do Esporte, que violaram regras antidoping ao fugir de 3 controles, entre 27 de julho e 12 de agosto de 2004, nos Jogos de Atenas. Os dois serão liberados para competir em dezembro.