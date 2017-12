IAAF anuncia candidatos ao prêmio de melhor atleta do ano A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) divulgou nesta quarta-feira a lista com os candidatos ao prêmio de melhor atleta da temporada 2006. No masculino, os indicados são o jamaicano Asafa Powell, o lituano Virgilijus Alekna e o chinês Liu Xiang. Entre as mulheres aparecem a etíope Meseret Defar, a norte-americana Sanya Richards e a jamaicana Sherone Simpson. O principal favorito entre os homens é Powell, recordista mundial dos 100 metros, com um tempo de 9s77. Já Liu Xiang possui a melhor marca nos 110 m com barreiras (12s88), enquanto Alekna é o campeão do mundo e da Europa no lançamento de disco. No feminino, Defar tem o recorde mundial dos 5 mil metros (14min24s53), enquanto Richards estabeleceu, na Copa do Mundo de Atenas, a melhor marca do planeta nos 400 m, com um tempo de 48s70. Ainda em Atenas, Simpson se destacou ao vencer os 100 m em 10s89. Os dois escolhidos para suceder o etíope Kenenisa Bekele, um dos maiores nomes do cross-country, e a russa Yelena Isinbayeva, recordista mundial do salto com vara, serão divulgados durante a festa da IAAF, em Mônaco, no próximo dia 12 de novembro. Altetas que já ganharam o prêmio: 1988 - Carl Lewis (EUA) e Florence Griffith-Joyner (EUA) 1989 - Roger Kingdom (EUA) e Ana Fidelia Quirot (CUB) 1990 - Steve Backley (ING) e Merlene Ottey (JAM) 1991 - Carl Lewis (EUA) e Katrin Krabbe (ALE) 1992 - Kevin Young (EUA) e Heike Henkel (ALE) 1993 - Colin Jackson (ING) e Sally Gunnell (ING) 1994 - Noureddine Morceli (ALG) e Jackie Joyner-Kersee (EUA) 1995 - Jonathan Edwards (ING) e Gwen Torrence (EUA) 1996 - Michael Johnson (EUA) e Svetlana Masterkova (RUS) 1997 - Wilson Kipketer (DIN) e Marion Jones (EUA) 1998 - Haile Gebrselassie (ETI) e Marion Jones (EUA) 1999 - Michael Johnson (EUA) e Gabriela Szabo (ROM) 2000 - Jan Zelezny (RCH) e Marion Jones (EUA) 2001 - Hicham El Guerruj (MAR) e Stacy Dragila (EUA) 2002 - Hicham El Guerruj (MAR) e Paula Radcliffe (ING) 2003 - Hicham El Guerruj (MAR) e Hestrie Cloete (AFS) 2004 - Kenenisa Bekele (ETI) e Yelena Isinbayeva (RUS) 2005 - Kenenisa Bekele (ETI) e Yelena Isinbayeva (RUS)