IAAF aumenta prêmio para recordistas A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) anunciou nesta quarta-feira que o prêmio para quem quebrar um recorde mundial na segunda edição da final mundial do Grande Prêmio de Mônaco, neste final de semana, será de US$ 100 mil (cerca de R$ 292 mil). Até agora, o prêmio para um recordista era de US$ 30 mil (cerca de R$ 87,6 mil). O aumento de 333 por cento na premiação motiva atletas como Yelena Isinbayeva, de 22 anos, que disputa o salto com vara e é apontada como uma das favoritas para quebrar pela nova vez nesta temporada o seu recorde (que está em 4,92m).