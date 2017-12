Iaaf confirma 4 casos de THG nos EUA A Federação Internacional de Atletismo (Iaaf) confirmou nesta quarta-feira o resultado positivo da contraprova de 4 atletas norte-americanos que consumiram o THG, a nova substância que está causando o maior escândalo de doping da história. A entidade não revelou o nome dos envolvidos, enquanto aguarda um posicionamento da Agência Antidoping dos Estados Unidos. Segundo a Iaaf, as amostras foram colhidas durante o Campeonato Nacional dos EUA, em junho passado. ?Podemos confirmar que os quatro deram positivo?, afirmou o secretário-geral da entidade, Istvan Gyulai. Ele revelou que agora a Federação de Atletismo dos Estados Unidos tem 3 meses para ouvir os envolvidos antes que eles sejam punidos com suspensão de 2 anos, como é costume nesses casos de doping. O secretário-geral da Iaaf também pediu transparência à Federação de Atletismo dos Estados Unidos. ?Este é o único país na atualidade que se nega a dar os nomes flagrados na amostra A (primeiro exame antidoping)?, acusou Istvan Gyulai, cobrando que os norte-americanos divulguem ao menos os 4 que tiveram resultado positivo. Na Inglaterra, o velocista Dwain Chambers teve seu nome divulgado e, inclusive, já foi suspenso depois do exame antidoping ter apontado a presença do THG em seu organismo. Nos Estados Unidos, segundo o jornal USA Today, entre os 4 envolvidos estariam Kevin Toth, Regina Jacobs e John McEwen.