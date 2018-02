IAAF confirma recém-criada Copa do Mundo com oito países em Londres

A British Athletics, entidade que comanda o atletismo na Grã-Bretanha, confirmou nesta segunda-feira a realização de uma recém-criada Copa do Mundo com os oito principais países da modalidade. Intitulada Athletics World Cup London 2018, acontecerá no Estádio Olímpico de Londres, entre os dias 14 e 15 de julho.

De acordo com nota publicada no site das Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), os países participantes são Estados Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (equipe unificada no evento), Polônia, China, Alemanha, França, Jamaica e África do Sul. Todos competirão por um prêmio de dois milhões de libras (cerca de R$ 9,1 milhões).

A competição terá todas as modalidades de campo e pista, inclusive a prova dos 1.500 metros. Cada país poderá escolher um homem e uma mulher para a disputa de cada modalidade. E para homenagear os 100 anos desde que as mulheres tiveram direito ao voto na Inglaterra, cada país terá uma mulher como capitã.

"Acho que é um dos eventos mais inovadores que estamos vendo no nosso esporte e por isso temos que agradecer à British Athletics e à prefeitura de Londres por criar e receber uma competição como essa", comentou o presidente da IAAF, Sebastian Coe.

O diretor da British Athletics, Richard Bowker, comentou que o evento mundial é uma extensão da ideia original de realizar uma competição entre Grã-Bretanha e Estados Unidos. "As sessões de cada modalidade acontecerão à noite. Não haverão etapas preliminares. Vamos direto para as finais", comentou.