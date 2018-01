Iaaf considera White culpada pelo doping A Federação Internacional das Associações de Atletismo (Iaaf) não aceitou a explicação da velocista norte-americana Kelli White e a considerou culpada pelo uso de doping durante o Mundial de Paris, mês passado. O caso da atleta de 26 anos, que ganhou as provas dos 100 e 200 metros, será julgado agora pela Associação Norte-americana de Atletismo e ela deve mesmo perder as duas medalhas de ouro. A substância modafinil foi encontrada no organismo de White logo após a disputa da final dos 100 metros no Mundial, em 24 de agosto - quatro dias depois, ela voltou à pista para vencer os 200 metros. O modafinil não faz parte da lista de substâncias proibidas pela Iaaf, mas a entidade já avisou que irá inclui-lo a partir do ano que vem - estudos comprovam ser dopante. White defendeu-se dizendo que tomou um remédio com modafinil seguindo recomendação médica para combater a narcolepsia, doença relacionada ao sono. ?A defesa foi estudado e recusada. A Iaaf chegou a conclusão de que a atleta se dopou. Os especialistas determinaram que essa substância estimula o rendimento de um atleta?, afimou Istvan Gyulai, secretário-geral da Iaaf. Ainda segundo ele, a decisão de tirar as medalhas de ouro de Kelli White não é imediata porque ?sua desqualificação e punição só serão efetivadas ao final do processo, quando todos os recursos jurídicos tenha sido esgotados.?