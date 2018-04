Iaaf desclassifica EUA, e Brasil vai à final do 4x100 m

A Federação Internacional de Atletismo (Iaaf) desclassificou a equipe dos Estados Unidos que disputou o revezamento 4x100 metros no Mundial de Berlim, nesta sexta-feira. A entidade rejeitou o recurso do time norte-americano e deu ao Brasil a vaga na final da prova.

A Iaaf considerou irregular a última passagem de bastão da equipe norte-americana, que registrou o melhor tempo das eliminatórias, com (37s97). A troca entre os velocistas Shawn Crawford e Darvis Patton ocorreu fora da área limite da pista e causou a desclassificação do time.

A Federação Americana chegou a apelar da decisão, mas teve o recurso negado. "A equipe foi desclassificada. O julgamento do apelo manteve a decisão anterior", se limitou a dizer a porta voz da Iaaf, Anna Legnani.

Com essa punição, os americanos voltaram a decepcionar no revezamento, e não poderão defender o título mundial. No ano passado, nos Jogos Olímpicos de Pequim, os corredores deixaram o bastão cair em uma das trocas e foram desclassificados ainda nas eliminatórias da prova.

A punição aos Estados Unidos deixou a equipe brasileira na final da prova, que será disputada no sábado. A equipe formada por Vicente Lenílson, Sandro Viana, Basílio de Moraes e José Carlos Moreira, o Codó, ficou na nona posição na eliminatória desta sexta, com o tempo de 38s72, a apenas uma colocação da decisão.