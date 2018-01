IAAF e Austrália vão rever exames de urina A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) em conjunto com a Agência Australiana Antidoping (ASDA) anunciou nesta terça-feira que vai analisar novamente amostras de urina de atletas que disputaram o Mundial em Paris. O objetivo é detectar a substância dopante tetrahidrogestrinona (THG), descoberta após denúncia anônima de um treinador de alto nível. Além dos australianos, canadenses e noruegueses devem colaborar com novos testes para flagrar novos casos de doping. Diversos atletas norte-americanos estão sob suspeita de terem utilizado a THG, entre eles o jogador de beisebol Jason Giambi, do Yankees de Nova York, a velocista Kelli White e o arremessador de peso Kevin Toth.