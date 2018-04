IAAF: Gay e Meseret Defar são eleitos os melhores do ano

O norte-americano Tyson Gay, tricampeão mundial em Osaka, e a etíope Meseret Defar, campeã e recordista mundial dos 5.000 metros, foram eleitos os melhores atletas do mundo em 2007 pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF, sigla em inglês). Gay, rei do sprint curto apesar do recorde mundial pertencer ao jamaicano Asafa Powell (9s74), venceu nesta disputa o etíope Haile Gebreselassie, recordista mundial de maratona com o tempo de 2h04min26, e o chinês Liu Xiang, campeão e recordista mundial dos 110 metros com barreiras. "Penso que fui o melhor sprinter do ano, mas ainda tenho que trabalhar muito duro para bater o recorde", declarou Tyson Gay, que está em Monte Carlo com o primeiro vencedor deste troféu, seu compatriota Carl Lewis, que foi premiado em 1988 e de quem admite se admirador. "Sinto-me orgulhoso por estar na mesma relação que ele, é um grande exemplo para mim", declarou. Gay, que recebe com este prêmio um cheque no valor de US$ 100 mil, assim como Meseret Defar, pensa em gastar o dinheiro na compra de um carro esportivo. Além disso, no próximo ano quer progredir mais nas pistas, após ter provado no Mundial de Osaka que é "um sprinter física e mentalmente forte". Gay conseguiu três medalhas de ouro no Mundial de Osaka (100 metros, 200 metros e revezamento 4x100 metros), batendo de forma inapelável o recordista mundial, Asafa Powell. Entre as mulheres a IAAF optou por premiar Meseret Defar, campeã mundial dos 5.000 metros e que não sofreu derrota alguma em 2007. Além disso, ela bateu o recorde mundial dos 5.000 metros ao ar livre (14min16s63, em Oslo) e dos 3.000 em pista coberta (8min23s72, em Stuttgart). Defar guarda suas melhores lembranças da carreira de Oslo, na qual bateu o recorde mundial dos 5.000 metros. "Acho que foi meu melhor momento do ano. Bater o recorde por oito segundos foi algo maravilhoso. Depois está Osaka, onde consegui meu primeiro título mundial", declarou. A fundista etíope dedicou seu troféu "às mulheres etíopes, que lutam e sofrem diariamente para ganhar a vida e que não têm muitas oportunidades. Para elas vai este troféu, e com o dinheiro penso em ajudar as crianças órfãs da Etiópia", declarou. A favorita, Blanka Vlasic, ficou mais atrás nas preferências da família atlética. A saltadora croata, invicta em 16 competições desde 24 de junho e com 17 saltos acima de dois metros na temporada ao ar livre, esperava receber o troféu e a premiação em dinheiro. Asafa Powell e Blanka Vlasic terão que se conformar com o troféu pelo melhor resultado do ano. Os agraciados receberam seus prêmios em uma festa realizada em Mônaco e que contou com o comando do príncipe Albert de Mônaco.