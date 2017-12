IAAF investiga doping no Mundial A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) informou nesta sexta-feira que recebeu comunicado de integrantes do Comitê Olímpico Finlandês e da equipe local sobre dois atletas da República Checa que receberam aplicações intravenosas ministradas pelo médico do grupo antes da largada dos 1.500 m do decatlo. O problema está sendo analisado por integrantes da Comissão Médica Antidoping da IAAF. Todos os atletas foram submetidos a exames no fim dos 1.500 m, mas os resultados ainda não foram divulgados.