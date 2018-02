Iaaf não reconhece recorde de Dragila A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) não pretende homologar o recorde mundial do salto com vara quebrado ontem pela norte-americana Stacy Dragila durante o Meeting de Atletismo de Ostrava, na República Checa. Dragila saltou 4,83 metros e superou em 1 centímetro o recorde anterior, em poder da russa Yelena Isinbayeva desde o 13 de julho de 2003, quando da realização do Meeting de Gateshead, no Reino Unido. Os dirigentes da Iaaf alegam que a melhor marca mundial seria, na verdade, os 4,86 metros obtido pela mesma Yelena Isinbayeva no Mundial de Budapeste. A questão é que a prova foi disputada em pista coberta. A Federação entende que Dragila superou a melhor marca em pistas ao ar livre, mas que isso não significa recorde mundial. ?Antes de 1997 seria necessário bater o recorde unicamente ao ar livre. No mesmo ano, o texto foi modificado. Já não era obrigatório que a prova fosse realizada em um estádio ao ar livre. Era suficiente que as instalações fossem equipadas com uma pista de 400 metros?, explicou o diretor da Iaaf, Benoit Laurel. Ontem, após a prova, Stacy Dragila posou para fotos ao lado da placa indicativa de recorde mundial.