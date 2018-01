Iaaf promete investigar doping de Lewis Helmut Digel, vice-presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf), afirmou nesta quinta-feira, em Frankfurt, que o Comitê Olímpico Internacional (COI) deve investigar o quanto antes as acusações de doping que pesam sobre o ex-atleta americano Carl Lewis, dono de nove medalhas de ouro olímpicas. Segundo declarou ao site alemão de esportes Sport1, a apuração torna-se ainda mais urgente em razão da atitude do Comitê Olímpico dos EUA (Usoc), que permitiu a participação de Lewis na Olimpíada de Seul, em 1988, mesmo depois que três exames antidoping apontaram o uso de estimulantes. "Outros comitês olímpicos nacionais parecem ser severos no controle de substâncias proibidas. A investigação é necessária para que punições sejam estabelecidas", disse Digel. "Minha impressão é que Lewis acha que o caso pode ser banalizado porque ocorreu há 15 anos. Mas esse não é um modo responsável de lidar com o assunto. Regras são regras e, segundo as da Iaaf, ele deveria ter sido suspenso, não importa se consumiu estimulantes sem saber. Além disso, culpar suplementos alimentares é uma desculpa bem conhecida. O uso de estimulantes era proibido em 88 e continua proibido até hoje." Na semana passada, o ex-diretor de controle de drogas do Usoc, Wade Exum, divulgou documentos segundo os quais a entidade teria autorizado vários atletas a competir, apesar de apresentarem antidoping positivo.