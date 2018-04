Iaaf ratifica recordes obtidos por Usain Bolt no Mundial

A Iaaf, principal entidade do atletismo, ratificou nesta quarta-feira os três recordes obtidos durante o Mundial de Berlim, disputado em agosto.

Entre as marcas tornadas oficiais pela entidade estão as do velocista jamaicano Usain Bolt, que fez nos 100 (9s58) e 200 metros rasos (19s19), superando seus recordes estabelecidos na Olimpíada de Pequim.

A outra marca ratificada pela entidade foi a do lançamento do martelo. A polonesa Anita Wlodarczyk conseguiu 77,96 metros, superando os 77,80m de Tatyana Lysenko, obtidos em agosto de 2006.