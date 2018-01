IAAF recebe denúncia de doping nos EUA A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) informou nesta sexta-feira que já está ciente dos casos descobertos pela Agência Norte-Americana Antidoping (USADA). A entidade máxima do esporte garantiu que tem em mãos as notificações reveladas pela denúncia anônima de um treinador de atletas de alto nível. ?Os casos serão analisados e a IAAF só comentará as mostras B, se elas confirmarem o resultado das amostras A?, diz comunicado da IAAF. Entretanto, ressaltou que a substância THG encontrada nos testes ?são quimicamente relacionadas com a Gestrinona?, substância proibida. As contraprovas devem sair no início de dezembro.