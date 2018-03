Iaaf recorre contra Kenteris e Thanou A Federação Internacional de Atletismo (Iaaf) entrou nesta sexta-feita com um recurso no Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS), na Suíça, contra os atletas gregos Kostas Kenteris e Ekaterini Thanou. Os dois são acusados de fugir do exame antidoping, por terem usado substâncias proibidas, antes da Olimpíada de Atenas, em 2004, mas foram inocentados no julgamento realizado na Grécia. A Iaaf já tinha decidido recorrer, logo depois que a Federação Grega inocentou Kenteris e Thanou, em março. A entidade defende que os dois atletas sejam punidos pelo menos com 2 anos de suspensão. Grandes estrelas do atletismo grego, Kenteris (ouro nos 200m em Sydney/2000) e Thanou (prata nos 100m na mesma Olimpíada) não foram a um exame antidoping um dia antes de começarem os Jogos de Atenas. Eles alegaram um acidente de moto como motivo da ausência, mas foram suspensos preventivamente na ocasião.